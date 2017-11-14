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США отказались покидать Сирию

 

США не будут выводить свои вооруженные силы из Сирии до тех пор, пока женевский процесс по урегулированию в этой стране не начнет работать. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщается на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

«Мы не собираемся уходить сейчас до того, как женевский процесс начнет приносить плоды», — указал он.

Мэттис добавил, что Вашингтон постарается обеспечить условия для дипломатического разрешения сирийского конфликта. «Мы не можем провести военную часть и затем сказать "прощайте" всем остальным. Мы все делаем для реализации дипломатического разрешения конфликта», — сказал шеф Пентагона.

12 ноября главы России и Соединенных Штатов - Владимир Путин и Дональд Трамп - сделали совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором отказались делить Сирию на части и сферы влияния. Россия будет работать с правительством Башара Асада, чтобы вывести из Сирии поддерживаемые Ираном силы из районов вблизи Голанских высот и границы с Иорданией. США в свою очередь будут работать над выводом оттуда зарубежных моджахедов.

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