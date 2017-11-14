Подписаться на уведомления
 

Джигарханяна кинул Согомонян Подробности скандала

Автор: Отдел информации 

Известного советского и российского актера, 82-летнего Армена Джигарханяна, кинул его друг по имени Артур Аршамович Согомонян. Об этом говорится в программе на телеканале НТВ «Ты не поверишь!».

Имя актера уже давно появляется в СМИ в связи с семейным скандалом – разводом с его последней женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской, и всплывающими подробностями имущественного спора.

Сейчас, как выясняется, Джигарханян переписал наследство на друга Артура Согомоняна.

По словам представителей Виталины Цымбалюк-Романовской, конфликта в семье Джигарханяна не было, пока в жизнь звездной четы не вмешался человек по имени Артур Аршамович Согомонян. Согомонян — бизнесмен и, как говорят, давний друг Армена Джигарханяна. Он как коршун охраняет покой актера. Однако у помощниц Виталины на руках доказательства, что Согомонян не тот, за кого себя выдает.

Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской, заявила по этому поводу, что завещание переписано на Согомоняна, опекуном назначен Согомонян. «То есть если сейчас Армен Борисович погибает, не дай Бог, то Согомонян начинает претендовать на всю недвижимость, доказывая, что она оплачена его доверителем».

Согомонян выкупил у Джигарханяна половину квартиры, которую народный артист СССР делил с бывшей женой Татьяной Власовой, и по закону может занять принадлежащую ему жилплощадь и даже поменять замки. Так часто поступают черные риелторы. При этом, отмечает Мазур, Джигарханян тяжело болен.

Элина Мазур: «И хочу еще заявить, что при такой болезни — сахарный диабет — тяжелой форме течения, инсулинозависимый человек совершенно не соблюдает диету. Друзья и близкие Армена передают ему через доверенных лиц в театре еду. Подпольно».

Согомонян версию представителей Виталины считает полным бредом: он, якобы, всего лишь помогает старому другу с покупкой новой квартиры. И Джигарханян верит, что друг помогает ему бескорыстно.

Но если защитники Виталины еще надеются, что Джигарханян остынет и вернется к жене, то сам артист решительно настроен на развод, который состоится уже в конце ноября.

5175 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Барби впервые официально наденет хиджаб
Роналду решил уйти из «Реала»
Standard & Poor's объявило о дефолте Венесуэлы
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей
В Сирии убит чемпион России по боксу
В США урезали пенсии экс-президентам
В России цены на бензин выросли до рекордного уровня
Лавров в Баку и Ереване обсудит Карабах Армянские источники
Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса
Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции
Российские бизнесмены едут в Баку
В Баку продлили шоппинг-фестиваль
Джигарханяна кинул Согомонян Подробности скандала
США отказались покидать Сирию
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
Россия передала Казахстану 12 тысяч гектаров земли
Кофе оказался полезным для сердца
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Евро дорожает
Нападки на Азербайджан перед визитом Ильхама Алиева в Брюссель
Отложен суд над Али Инсановым
Еще одно землетрясение в Иране
Нефть дешевеет
Самураи, старый лунатик и хулиган не поделили Азию наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться