Известного советского и российского актера, 82-летнего Армена Джигарханяна, кинул его друг по имени Артур Аршамович Согомонян. Об этом говорится в программе на телеканале НТВ «Ты не поверишь!».

Имя актера уже давно появляется в СМИ в связи с семейным скандалом – разводом с его последней женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской, и всплывающими подробностями имущественного спора.

Сейчас, как выясняется, Джигарханян переписал наследство на друга Артура Согомоняна.

По словам представителей Виталины Цымбалюк-Романовской, конфликта в семье Джигарханяна не было, пока в жизнь звездной четы не вмешался человек по имени Артур Аршамович Согомонян. Согомонян — бизнесмен и, как говорят, давний друг Армена Джигарханяна. Он как коршун охраняет покой актера. Однако у помощниц Виталины на руках доказательства, что Согомонян не тот, за кого себя выдает.

Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской, заявила по этому поводу, что завещание переписано на Согомоняна, опекуном назначен Согомонян. «То есть если сейчас Армен Борисович погибает, не дай Бог, то Согомонян начинает претендовать на всю недвижимость, доказывая, что она оплачена его доверителем».

Согомонян выкупил у Джигарханяна половину квартиры, которую народный артист СССР делил с бывшей женой Татьяной Власовой, и по закону может занять принадлежащую ему жилплощадь и даже поменять замки. Так часто поступают черные риелторы. При этом, отмечает Мазур, Джигарханян тяжело болен.

Элина Мазур: «И хочу еще заявить, что при такой болезни — сахарный диабет — тяжелой форме течения, инсулинозависимый человек совершенно не соблюдает диету. Друзья и близкие Армена передают ему через доверенных лиц в театре еду. Подпольно».

Согомонян версию представителей Виталины считает полным бредом: он, якобы, всего лишь помогает старому другу с покупкой новой квартиры. И Джигарханян верит, что друг помогает ему бескорыстно.

Но если защитники Виталины еще надеются, что Джигарханян остынет и вернется к жене, то сам артист решительно настроен на развод, который состоится уже в конце ноября.