В Баку продлили шоппинг-фестиваль

Бакинский шоппинг-фестиваль продлится еще дополнительных 10 дней и будет действовать до 25 ноября. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, из-за многочисленных обращений торговых объектов и покупателей руководство Фестиваля приняло решение продлить мероприятие еще на 10 дней.

«Проведение разнообразных акций, лотерей и других мероприятий привлекло еще большее внимание общественности, туристов к данному Фестивалю, и руководством страны было принято решение о его продлении», - заявила haqqin.az руководитель Бюро Конгрессов Азербайджана при Министерстве культуры и туризма Ульвия Мир-Гасымова.

На всех торговых объектах, участвующих в Фестивале, применяются правила частичного возврата НДС. Таким образом, иностранные туристы, а также граждане Азербайджана могут воспользоваться услугой по частичному возврату НДС только в магазинах - официальных участниках Фестиваля, которые прошли регистрацию в Министерстве налогов и на веб-сайте Бакинского шопинг-фестиваля.