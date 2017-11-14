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Российские бизнесмены едут в Баку

 

В Бакинском бизнес-центре 16 ноября пройдет деловая встреча между азербайджанскими и российскими предпринимателями, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), передает Тренд.

Встреча, организуемая при поддержке Министерства экономики Азербайджана, Азербайджано-российского бизнес-совета и AZPROMO, состоится в рамках визита в Азербайджан группы предпринимателей из Санкт-Петербурга, специализирующихся в различных отраслях промышленности.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией за девять месяцев 2017 года составил 1,43 миллиарда долларов, что на 5,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. На ее долю приходятся 4,82 процента азербайджанского экспорта и 16,86 процента импорта.

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