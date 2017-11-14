Подписаться на уведомления
 

Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции

 

Kapital Bank по случаю 22 ноября – профессионального праздника работников юстиции - предлагает новую льготную кампанию по кредитам. В рамках акции работники юстиции, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться до 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя. Акция продлится до 15 декабря 2017 года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92-х филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

378 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Барби впервые официально наденет хиджаб
Роналду решил уйти из «Реала»
Standard & Poor's объявило о дефолте Венесуэлы
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей
В Сирии убит чемпион России по боксу
В США урезали пенсии экс-президентам
В России цены на бензин выросли до рекордного уровня
Лавров в Баку и Ереване обсудит Карабах Армянские источники
Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса
Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции
Российские бизнесмены едут в Баку
В Баку продлили шоппинг-фестиваль
Джигарханяна кинул Согомонян Подробности скандала
США отказались покидать Сирию
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
Россия передала Казахстану 12 тысяч гектаров земли
Кофе оказался полезным для сердца
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Евро дорожает
Нападки на Азербайджан перед визитом Ильхама Алиева в Брюссель
Отложен суд над Али Инсановым
Еще одно землетрясение в Иране
Нефть дешевеет
Самураи, старый лунатик и хулиган не поделили Азию наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться