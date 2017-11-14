Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции

Kapital Bank по случаю 22 ноября – профессионального праздника работников юстиции - предлагает новую льготную кампанию по кредитам. В рамках акции работники юстиции, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться до 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя. Акция продлится до 15 декабря 2017 года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92-х филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.