Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, не намерены искать выход из кризиса. С таким заявлением выступил во вторник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в эфире телеканала Al Jazeera.

"Страны блокады не намерены урегулировать кризис", - подчеркнул он, выразив при этом благодарность эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху за посреднические усилия по налаживанию диалога и "сильную волю и желание сохранить будущее Совета сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ)".

"Мы следовали политике сдержанности и уважения интересов Совета, - пояснил шейх Тамим, - однако страны блокады начали международную кампанию против нас, не предусмотрев план по выходу из кризиса с их участием". Как отметил катарский лидер, Доха готова к урегулированию разногласий с соседними арабскими государствами, но при "соблюдении взаимного уважения и суверенитета".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.