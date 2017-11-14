Подписаться на уведомления
 

Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса

 

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, не намерены искать выход из кризиса. С таким заявлением выступил во вторник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в эфире телеканала Al Jazeera.

"Страны блокады не намерены урегулировать кризис", - подчеркнул он, выразив при этом благодарность эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху за посреднические усилия по налаживанию диалога и "сильную волю и желание сохранить будущее Совета сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ)".

"Мы следовали политике сдержанности и уважения интересов Совета, - пояснил шейх Тамим, - однако страны блокады начали международную кампанию против нас, не предусмотрев план по выходу из кризиса с их участием". Как отметил катарский лидер, Доха готова к урегулированию разногласий с соседними арабскими государствами, но при "соблюдении взаимного уважения и суверенитета".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

287 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Барби впервые официально наденет хиджаб
Роналду решил уйти из «Реала»
Standard & Poor's объявило о дефолте Венесуэлы
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей
В Сирии убит чемпион России по боксу
В США урезали пенсии экс-президентам
В России цены на бензин выросли до рекордного уровня
Лавров в Баку и Ереване обсудит Карабах Армянские источники
Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса
Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции
Российские бизнесмены едут в Баку
В Баку продлили шоппинг-фестиваль
Джигарханяна кинул Согомонян Подробности скандала
США отказались покидать Сирию
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
Россия передала Казахстану 12 тысяч гектаров земли
Кофе оказался полезным для сердца
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Евро дорожает
Нападки на Азербайджан перед визитом Ильхама Алиева в Брюссель
Отложен суд над Али Инсановым
Еще одно землетрясение в Иране
Нефть дешевеет
Самураи, старый лунатик и хулиган не поделили Азию наш комментарий
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться