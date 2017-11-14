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Лавров в Баку и Ереване обсудит Карабах Армянские источники

 

В течение ближайшей недели глава МИД России Сергей Лавров совершит однодневный визит в Баку и Ереван. Как передают российские источники газеты «168 «жам», российский министр 19 ноября отправится в Баку, а 20 ноября посетит Ереван, сообщает Tert.am.

Согласно источникам армянского издания, в ходе регионального визита Лавров обсудит урегулирование карабахского вопроса. Как передают источники газеты, относительно повестки Лаврова циркулируют две версии.

«Согласно первой, Лавров попытается разработать эффективную повестку для грядущей встречи Налбандян – Мамедъяров, в центре которой будут венские и санкт-петербургские договоренности. Согласно второй версии, Лавров предложит программу, имеющую поддержку других стран-сопредседателей», - говорится в сообщении армянского издания.

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