В России цены на бензин выросли до рекордного уровня

Оптовые цены на бензин в России в ноябре достигли рекордного уровня. Об этом пишет «Коммерсант».

Как стало известно, оптовые цены на бензин АИ-92 с начала ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну. Данные показатели являются рекордными за текущий год.

«Причина такого нестандартного поведения рынка в неожиданной остановке одной из ключевых установок (каталитического крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе. Одновременно компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке», — сообщает издание.

В свою очередь в «Газпром нефти» рассказали, что установки смогут возобновить работу в середине ноября.