В США урезали пенсии экс-президентам

Члены Палаты представителей США приняли законопроект, ограничивающий размер пенсии бывшим президентам страны до $200 тыс. в год. Голосование прошло по упрощенной процедуре. Практически все выступавшие подчеркивали, что экс-президенты, зарабатывающие на чтении лекций и издании своих мемуаров миллионы долларов, не нуждаются в финансовой помощи со стороны государства. Трансляцию из зала заседания Палаты вел телеканал C-SPAN.

Как отметил инициатор законопроекта - республиканец Джоди Хайс, "сейчас нет необходимости использовать деньги налогоплательщиков для поддержки бывших президентов, в отличие от ситуации, имевшей место в 1958 году, когда принимался соответствующий закон".

В октябре аналогичный законопроект был одобрен сенатским комитетом по национальной безопасности. На рассмотрение коллег его представила сенатор Джони Эрнст, также входящая во фракцию республиканцев. "Госдолг страны превышает $20 трлн, и предлагаемые нами меры - еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных средств", - отметила она тогда.

Выплаты бывшим президентам по данной статье расходов сильно различаются. Так, Джимми Картер в 2016 году получил $230 тыс., $Джордж Буш-старший - свыше $600 тыс., Билл Клинтон - более $700 тыс., а Джордж Буш-младший - $800 тыс. Ожидается, что годовая аренда офиса в Вашингтоне для Барака Обамы, покинувшего Белый дом 20 января, может обойтись в 2018 финансовом году, который начался 1 октября, в $536 тыс.

Предлагается также автоматически сокращать размеры пособий экс-президентам в том случае, если их дополнительные доходы превышают $400 тыс. в год. Так, Буш-старший за выступления берет до $100 тыс. долларов. Клинтон - в среднем $210 тыс. За шесть речей в Китае он заработал $1,2 млн, за одну лекцию в России - $125 тыс.