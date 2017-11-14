В Сирии убит чемпион России по боксу

Список россиян, погибших в Сирии во время участия в военных действиях на стороне боевиков группировки "Исламское государство", пополнил уроженец Уфы Вячеслав Лапшин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сестру Ольгу.

По ее словам, Лапшин погиб еще в марте 2016 года. На днях из Сирии вернулась его вдова с четырьмя детьми в возрасте от двух месяцев до десяти лет. После гибели мужа она была вынуждена выйти замуж за другого человека, так что отцом младшего ребенка был уже не Вячеслав.

В публикации говорится, что погибший россиянин родился в 1981 году. До отъезда в Сирию он был профессиональным спортсменом. По словам его сестры, Лапшин являлся чемпионом мира по боксу.

Женщина также рассказала, что ее брат принял ислам 15 лет назад. В июне 2015 года он вместе с женой и тремя детьми уехал в Турцию на отдых и там и остался, а позднее перебрался в Сирию, где стал воевать на стороне боевиков.