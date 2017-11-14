Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей

За январь-октябрь текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 8 102 автомобиля, что на 3753 единицы или на 86,29% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, 148 импортированных автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 7 098 – легковые автомобили, предусмотренные, в частности, для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 795 – грузовые автомобили, 61 – автомобили спецназначения.