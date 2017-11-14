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Роналду решил уйти из «Реала»

 

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду решил покинуть клуб по окончании сезона-2017/18. Об этом сообщает El Chiringuito.

Португалец уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу, однако тот не хочет его отпускать ближайшим летом. Отмечается, что 32-летнего игрока не устраивает отношение к себе со стороны руководства клуба.

В частности, Роналду обижен на Переса за то, что тот пытался купить у «Монако» Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.

В текущем сезоне Роналду забил 8 мячей в 13 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб продал португальца за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).

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