Армянские студенты объявили голодовку

В Ереване продолжается массовая акция студентов, протестующих против отмены отсрочки от воинской службы. 5 из них 14 ноября объявили голодовку. Об этом заявил член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян, который также присоединился к этой группе, передает Новости Армении.

«Мы, причем 4 из нас уже отслужили в армии, с сегодняшнего дня объявляем голодовку, таким образом мы боремся с равнодушием общественности и законопроектом, отменяющим отсрочку от службы», - отметил Петросян.

Студенты объявили голодовку в одной из аудиторий ЕГУ. «Призываю не ломать дверь, мы не собираемся вступать ни с кем в спор», - добавил в прямом эфире на своей странице в Facebook член инициативы «Во имя развития науки».