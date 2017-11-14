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Тельман Исмаилов бежал во Францию

 

После того, как правоохранительные органы России объявили в международный розыск бизнесмена Тельмана Исмаилова и его брата экс-сотрудника МВД Вагифа Исмаилова, братья покинули Турцию, где скрывались в последнее время.

Как сообщил агентству «Росбалт» источник в правоохранительных органах, Тельман и Вагиф Исмаиловы бежали во Францию.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, накануне суд удовлетворил ходатайство СК об избрании Вагифу Исмаилову меры пресечения в виде заключения под стражу. Сделано это для того, чтобы объявить бывшего сотрудника МВД в международный розыск: он скрылся от оперативников еще осенью 2016 года, почти одновременно с задержанием его брата Рафика. Вагифу были заочно предъявлены обвинения по статьям УК РФ 222 (незаконное хранение оружия) и 105 (убийство).

Вначале сыщики полагали, что он находится в России, пытаясь «порешать» ситуацию. Однако потом узнали, что Вагиф перебрался в Турцию — к Тельману Исмаилову. Оба брата до недавнего времени проживали в огромной резиденции, расположенной на территории гостиничного комплекса Mardan Palace в Анталии. Сам отель в конце лета за долги был отключен от электричества. По данным оперативников, братья Исмаиловы, опасаясь, что Турция может их выдать России, перебрались во Францию, где и пребывают в настоящее время.

Стоит отметить, что данная страна не чужая для Тельмана Исмаилова. Это следует из материалов расследования в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Один из свидетелей по делу дал показания, что Захарченко был хорошо знаком с Исмаиловым - еще со времен, когда он владел рынками в московском регионе. После отъезда Исмаилова из России Захарченко, по словам свидетеля, предлагал ему встретиться с Тельманом во Франции для обсуждения возможного совместного бизнес-проекта.

Вагиф Исмаилов служил в разных подразделениях МВД, в том числе — в отделе ГУ МВД РФ по ЦФО, занимающемся расследованиями преступлений, совершенных этническими группировками.

Помимо того, что на Вагифа Исмаилова собрано много оперативной информации, показания на него дал бизнесмен Сергей Гаврюшин. Он более 15 лет являлся помощником Рафика Исмаилова, отвечал за все хозяйственные вопросы, нередко выполнял поручения и Тельмана Исмаилова. Также Гаврюшин являлся гендиректором ООО «Меркурий-Р» (единственный учредитель — Рафик Исмаилов), владевшего вещевым рынком «Абрамцево» и еще рядом подобных «точек».

Вагиф Исмаилов

По словам источника агентства, Гаврюшин рассказал, что он несколько раз в ресторане «Прага» был свидетелем разговоров между Тельманом, Вагифом и Рафиком Исмаиловыми — как о планируемых убийствах, так и о взаимодействии с коррумпированными сотрудниками МВД. Со слов свидетеля, он по поручению Тельмана и Рафика отвозил дорогие подарки и конверты руководителю УВД одного из округов столицы, который продолжает сейчас работать в правоохранительном блоке. Также Гаврюшин рассказал, что ряд операций МВД против владельцев других рынков были профинансированы семьей Исмаиловых. В связи с этим в деле братьев может появиться новая линия расследования — в отношении помогавших им правоохранителей.

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда бы можно было переместить торговлю. В частности, им понравился гигантский рынок «Абрамцево», расположенный в Балашихинском районе Подмосковья. Однако он находился под контролем авторитетов «люберецкой» группировки и связанных с ней бизнесменов. Как подозревают оперативники, сначала Исмаиловы и гангстеры договорились о совместном бизнесе.

Но потом между ними начали происходить конфликты из-за дележа прибыли. Причем продолжались они и после закрытия рынка в Абрамцево. Одновременно с этим начался отстрел лидеров «люберецкой» ОПГ, многие из которых уже успели легализоваться, стали бизнесменами или даже депутатами. У сыщиков, в том числе благодаря показаниям свидетелей, есть все основания подозревать, что за нападениями стояли именно Исмаиловы. Так, по мнению источника агентства, уже почти с точностью установлено, что семья послала своих боевиков к одному из люберецких «авторитетов», проживавших в поселке Томилино. Он был обстрелян из огнестрельного оружия, получил ранения, но выжил.

«Доказано пока пять убийств, но в разработке находится еще около десяти эпизодов преступной деятельности — это покушения и убийства», — сообщил собеседник агентства.

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