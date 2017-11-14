Молния ударила в пассажирский самолет

В Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол, передает РИА Новости.
В результате инцидента никто не пострадал.
Рейс направлялся из Амстердама в Лиму.
В Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол, передает РИА Новости.
В результате инцидента никто не пострадал.
Рейс направлялся из Амстердама в Лиму.
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