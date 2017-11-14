Подписаться на уведомления
 

Молния ударила в пассажирский самолет

 

В Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол, передает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал.

Рейс направлялся из Амстердама в Лиму.

1577 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Сороса обвинили в организации протестов в Ереване
Центробанк о курсе маната
США отказались наносить удары по отступающим террористам
Синоптики обещают дождь
Тельман Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
В США взялись за медиаструктуры Маргариты Симоньян
Трамп не пришел на саммит стран Восточной Азии
В России придумали еще один налог для криптовалют
Смертник устроил теракт в Йемене есть погибшие
Ильхам Алиев на юбилее ЙАП
Молния ударила в пассажирский самолет
Тельман Исмаилов бежал во Францию
Армянские студенты объявили голодовку
Ураган в Анталье: десятки пострадавших фото
Барби впервые официально наденет хиджаб
Роналду решил уйти из «Реала»
Standard & Poor's объявило о дефолте Венесуэлы
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей
В Сирии убит чемпион России по боксу
В США урезали пенсии экс-президентам
В России цены на бензин выросли до рекордного уровня
Лавров в Баку и Ереване обсудит Карабах + реакция МИД; обновлено
Эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса
Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии
Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться