Не менее шести военных погибли, более 25 получили ранения при взрыве у штаба сил безопасности в городе Аден на юге Йемена.

По данным РИА Новости, теракт осуществил террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле.

Инцидент произошел в квартале Абдель Азиз в районе Эль-Мансура, где расположен один из штабов так называемого «пояса безопасности», сформированного при поддержке ОАЭ.

«Смертник, который подозревается в принадлежности к террористическим организациям, подорвал свою машину у штаба сил безопасности в квартале Абдель Азиз в районе Эль-Мансура в Адене», — сообщил источник.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.