В России придумали еще один налог для криптовалют

Майнинг (добыча) криптовалют должен облагаться налогами. Об этом первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы считаем, что это вид деятельности, а как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и должен подпадать под налогообложение», — отметила Скоробогатова. Она уточнила, что речь идет о юридических лицах и частных предпринимателях, которые хотели бы заниматься майнингом.

По словам Скоробогатовой, работы по подготовке законопроекта о регулировании цифровых валют в России планируется завершить к июлю 2018 года. Публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) с некоторыми изменениями должно регулироваться по аналогии с IPO, считают в Центробанке.