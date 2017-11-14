В США взялись за медиаструктуры Маргариты Симоньян

Министерство юстиции США официально внесло компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Отмечается, что название появилось в реестре под порядковым номером 6485 13 ноября, но датой регистрации указано 10 ноября.

Ранее главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. Она подчеркнула, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом.

Также в эфире Россия 1, который состоялся 9 ноября, Симоньян назвала клеймом статус иностранного агента в США.