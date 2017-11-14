Тельман Исмаилов хотел убить Авраама Руссо

Бизнесмена Тельмана Исмаилова подозревают в организации восьми убийств. По версии следствия, Исмаилов мог быть причастен к убийству проректора РГУ Физической культуры Михаила Бодина.

Также его след нашли и в деле об убийстве чиновницы департамента землепользования, передает телеграм-канал Mash.

Сообщают и о том, что Тельман нанял киллеров для того, чтобы убрать артиста Авраама Руссо, которого он продюсировал в свое время.

Отметим, что в позапрошлом году Forbes оценивал состояние Исмаилова в 600 миллионов долларов. А в 2016 году бизнесмен столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В марте этого года он был признан банкротом.