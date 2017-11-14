Синоптики обещают дождь

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидаются дожди, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер юго-восточный. Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 15-18, в Баку ночью 11-13, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

В ближайшие два дня на Апшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман, в восточных районах возможен моросящий дождь. Ветер восточный. Ночью 6-11, днем 15-20, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.