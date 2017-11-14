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США отказались наносить удары по отступающим террористам

 

США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу Камаля силам ИГИЛ, сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе АБУ Камаля. Американцы ничего ответить не смогли.

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