Сороса обвинили в организации протестов в Ереване

Протесты в Армении вокруг отсрочки от армии финансирует фонд Сороса. Об этом заявил в парламенте Армении во вторник депутат от фракции Республиканской партии Армении Айк Бабуханян.

На обсуждении законопроекта "О военной службе и статусе военнослужащих", который предлагает отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу, тот заявил, что студенческие протесты инспирировал и подогревает фонд Сороса. На это он выделил одной из местных неправительственных организаций грант в 20 тысяч долларов, добавил Бабуханян.

"Это НПО — "Общественная повестка дня". Им дали указание – сформировать фокус-группы среди студентов. После этого они должны приступить к определенным действиям", — заявил Бабуханян.

Глава оппозиционной фракции "Выход" (Елк) Никол Пашинян назвал эти заявления досужими вымыслами. "А если фонд Сороса подрывает государственность, что же вы, власти, его не запрещаете? Стало быть, и вы с ними заодно", — заявил Пашинян.