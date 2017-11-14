Подписаться на уведомления
 

В школах Ирака начнут изучать русский язык

 

Русский и испанский языки включены в обязательную школьную программу в Ираке решением местного министерства образования.

В ведомстве полагают, что эти предметы способны обогатить детей важными знаниями, и потому по ним будут проводить экзамены.

«Министерство постановило на заседании 12 ноября считать предметы „русский язык“ и „испанский язык“ обогащающими знания, при этом данные предметы не будут выноситься на экзамены», — сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом ведомство продолжает внедрять «современные учебные предметы» и стремится уменьшить число «лишних» дисциплин, которые перегружают учеников.

375 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

В Азербайджане создают новый телеканал
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
В Баку возможны перебои с интернетом
Российские таможенники не пропустили в Азербайджан польские груши
Спецоперация в Москве: задержаны десятки экстремистов
Россия выкупила почти все акции ВТБ-Азербайджан
Этот Гюндуз Керимов стал помощником Мехрибан Алиевой
Узбекистан охватил бензиновый кризис
Армяне в Грузии угрожают бунтом
На аукционе в США продали известную картину Ван Гога
Медведев рассказал о встрече с Трампом
В школах Ирака начнут изучать русский язык
В Иране разрушены 12 тысяч домов
Сороса обвинили в организации протестов в Ереване
Центробанк о курсе маната
США отказались наносить удары по отступающим террористам
Синоптики обещают дождь
Тельман Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
В США взялись за медиаструктуры Маргариты Симоньян
Трамп не пришел на саммит стран Восточной Азии
В России придумали еще один налог для криптовалют
Смертник устроил теракт в Йемене есть погибшие
Ильхам Алиев на юбилее ЙАП
Молния ударила в пассажирский самолет
Тельман Исмаилов бежал во Францию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться