В школах Ирака начнут изучать русский язык

Русский и испанский языки включены в обязательную школьную программу в Ираке решением местного министерства образования.

В ведомстве полагают, что эти предметы способны обогатить детей важными знаниями, и потому по ним будут проводить экзамены.

«Министерство постановило на заседании 12 ноября считать предметы „русский язык“ и „испанский язык“ обогащающими знания, при этом данные предметы не будут выноситься на экзамены», — сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом ведомство продолжает внедрять «современные учебные предметы» и стремится уменьшить число «лишних» дисциплин, которые перегружают учеников.