Медведев рассказал о встрече с Трампом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пообщался с президентом США Дональдом Трампом на ужине в честь пятидесятилетия АСЕАН в Маниле, передает РИА Новости.

"Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом США. Дональд Трамп сидел практически рядом со мной", — сказал он журналистам.

По мнению главы правительства, американский лидер — открытый и доброжелательный человек, с которым можно говорить на разные темы. Он отметил, что они обсудили историю отношений двух стран и вспомнили Вторую мировую войну.

Медведев добавил, что двусторонние отношения деградируют и находятся в самой нижней точке за последние десятилетия. По его словам, Вашингтон, вводя антироссийские санкции, объявляет Москву не только оппонентом, но и врагом. При этом США призывают Россию к "активному взаимодействию по ряду самых сложных мировых проблем: борьбе с терроризмом или в разрешении ситуации на Корейском полуострове", подчеркнул он. Премьер указал, что это "как минимум непоследовательная позиция".

Ужин по случаю пятидесятилетия АСЕАН состоялся 12 ноября. Основные мероприятия саммита проходят 13-14 ноября. В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств.