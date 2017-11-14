На аукционе в США продали известную картину Ван Гога

Крупный аукционный дом Christieʼs продал в Нью-Йорке сразу несколько произведений известнейших художников мира. Самым дорогим лотом стала Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь», ушедшая с молотка за $81,3 млн.

На картине 1889 года изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы жизни. Оценочная стоимость полотна составляла более $50 млн, сами торги транслировались в прямом эфире на сайте Christieʼs.

На втором месте по стоимости оказалась картина «Женщина на корточках (Жаклин)» работы Пабло Пикассо — она была продана за $36,9 млн.

За более скромные деньги ушли картина одного из основоположников абстракционизма Василия Кандинского (1866-1944) «Импровизация с лошадьми» (Improvisation mit Pferden, 1911) — $12,7 млн (при оценочной стоимости $9-15 млн) и полотно французского художника Анри Матисса (1869-1954) «Регата в Ницце» (Les regates de Nice, 1921) — $16,6 млн (при оценке в $12 млн).