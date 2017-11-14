Армяне в Грузии угрожают бунтом

Ночью 6 ноября в армянском селе Дадеш (регион Самцхе-Джавахети) ограбили два хлева. Были похищены 21 корова, лошадь, собака, а также некоторая сельхозтехника. Фермеры села Дадеш уверены, что их скот угнали в Турцию. Вопрос с угнанным скотом можно решить в кратчайшие сроки, сказала редактор информационного центра Джавахети Jnews.ge Рима Гарибян в беседе со Sputnik Армения.

"Жители беспокоятся, ждут результатов следствия, так как считают, что этот вопрос можно быстро решить, тем более, что у турецкой стороны есть видеозаписи", — сказала Гарибян.

По ее словам, пока дадешцы не раскрывают свои дальнейшие шаги, однако заявили о намерении бороться до конца для возврата скота.

На расследование инцидента у сельчан попросили пятнадцать дней. Если по истечении срока ничего не будет предпринято и выяснено, то дадешцы грозятся вновь заблокировать дорогу Карцахи-Ахалкалаки.

В Турции уже подтвердили, что похищенный у фермеров армянонаселенного грузинского села крупный рогатый скот был перегнан на их территорию.

Силовые ведомства и пограничники Грузии продолжают работать с турецкими коллегами для выяснения обстоятельств инцидента и его решения.