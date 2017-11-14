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Узбекистан охватил бензиновый кризис

 

В Узбекистане наблюдается дефицит бензина. Сегодня заправиться можно только в Ташкенте, однако уже за 70-100 километров от столицы бензина нет и в помине, сообщают узбекские СМИ, ссылаясь на источник в "Узбекнефтегазе".

По данным источника, в некоторых регионах АЗС получают топливо лишь два раза в месяц, и естественно, этих объемов катастрофически не хватает местному населению.

Сложившаяся ситуация повлияла на взрывной рост незаконного рынка бензина. Спекулянты, многие из которых работают на частных заправках, реализуют "налево" выделяемое топливо, стоят вдоль обочин дорог и продают бензин в больших пластиковых бутылях. Стоимость такого топлива в среднем на 60-90 процента больше цены, установленной государством. Так, например, самый распространенный бензин марки АИ-80, который на заправках стоит 2800 сумов, спекулянты реализуют за 4000-5500 сумов в зависимости от региона.

В Узбекистане в 2010-2016 годах производство бензина снизилось на 26,2 процента, дизельного топлива - на 8,3 процента. При этом импорт углеводородов увеличился в 1,3 раза.

Для изменения ситуации правительство приняло решение о модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов и строительстве нового в Джизакской области.

Кроме того, были заключены договоренности о прокачке российской нефти через Казахстан в Узбекистан.

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