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Этот Гюндуз Керимов стал помощником Мехрибан Алиевой

 

У первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой появился новый помощник. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджана в разделе «Секретариат Первого вице-президента».

Согласно информации, новым помощником стал Гюндюз Керимов.

Таким образом, число помощников первого вице-президента достигло четырех: Анар Алекберов, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндуз Керимов.

Как сообщает издание Qafqazinfo, Гюндюз Гаджи оглу Керимов родился в 1977 году в Газахе. В разное время работал в Baker McKenzie и в сфере защиты интелектуального труда.

С 2011 по 2014 гг Гюндюз Керимов занимал должность замдекана Юридического факультета БГУ.

Он также являлся членом Международной торговой Палаты и официальным представителем Азербайджана в Международном арбитражном суде Парижа. Женат, имеет двух детей.

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