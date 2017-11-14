Спецоперация в Москве: задержаны десятки экстремистов

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали в столичном регионе 69 участников международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в результате проведенных 14 ноября 2017 года мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — уточнили в ЦОС.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители. В ходе обысков изъяты средства связи, экстремистская литература, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности экстремистского объединения», — добавили в ЦОС.

Руководили ячейкой выходцы из Центральной Азии, а в ее деятельность вовлекались в том числе россияне. Кунцевским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело.