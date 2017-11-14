Российские таможенники не пропустили в Азербайджан польские груши

В Смоленске российские таможенники задержали 16 фур, которые везли запрещенную продукцию в Россию и Азербайджан, сообщают российские СМИ.

Как сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов, на трассе М1 смоленские таможенники задержали одновременно шестнадцать автомашин с товарами, подпадающими под ограничительные меры.

В двенадцати из них под видом польских картофельных чипсов, какао-порошка из Швейцарии и детского пюре из Соединенного Королевства таможенники нашли польские яблоки и груши. Часть товара следовала в Россию, часть транзитом - в Азербайджан по недействительным документам.

Нарушителей ждет штраф от пятидесяти до трехсот тысяч рублей, фрукты общим весом порядка 240 тонн будут уничтожены. Под видом чипсов предприниматели пытались провезти яблоки и груши по подложным документам.