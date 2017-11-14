США проводят крупные учения рядом с КНДР

Три авианосные группы американских ВМС США проводят маневры на западе Тихого океана у побережья Северной Кореи. Учения продлятся четыре дня, сообщается на сайте флота.

В маневрах в зоне Южной Кореи участвуют авианосцы Nimitz, Ronald Reagan и Theodore Roosevelt, а также более десяти кораблей. Ударные группы проводят операции по противовоздушной обороне, морскому наблюдению и другие тренировки.

Эти учения призваны стать «демонстрацией силы» против «провокаций КНДР». Они проводятся на фоне визита президента США Дональда Трампа в Азию, где он подтвердил свою жесткую позицию по ядерной программе Пхеньяна.