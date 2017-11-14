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Троянский конь стал причиной смерти мужчины в Турции

 

В турецком городе Чанаккале 55-летний Местан Гюней насмерть разбился, упав с деревянного Троянского коня. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Речь идет о 12-метровой фигуре коня, которая использовалась в фильме «Троя» 2004 года.

Гюней перелез через ограждение и, несмотря на предупреждающие таблички, начал забираться на внушительную статую. Оказавшись наверху, мужчина кричал собравшимся, что «с ним ничего не случится».

После этого он сорвался и упал на асфальт. Прибывшие медики повезли мужчину в госпиталь, но он скончался по дороге.

Как отмечается, в 2015 году Гюней уже пытался забраться на фигуру Троянского коня.

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