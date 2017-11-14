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Греция вернет свои долги марихуаной

 

Правительство Греции считает выращивание марихуаны для медицинских целей одним из видов деятельности, которые помогут в восстановлении экономики после семи лет кризиса, заявил министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, производители медицинской марихуаны уже проявили интерес к проектам создания в Греции парников на более чем 1,5 млрд евро.

Греция стремится выйти на мировой рынок каннабиса для медицинских целей, потенциальный объем которого правительство страны оценивает в 200 млрд евро в следующие 10 лет.

В законопроекте о легализации марихуаны в Греции для медицинских целей упоминается, что один комплекс из 12-15 парников может создать около 400 рабочих мест. Уровень безработицы в стране не опускался ниже 20% с ноября 2011 года и остается одним из самых высоких в Евросоюзе.

Правительство Греции направит законопроект в парламент до конца текущего года. Апостолу подчеркнул, что власти страны не собираются следовать примеру Уругвая и полностью декриминализировать выращивание, куплю-продажу и использование марихуаны в любых целях.

Сейчас емкость мирового рынка медицинской марихуаны составляет менее $8 млрд в год, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитической фирмы Brightfield Group. К 2021 году ожидается рост до $31,4 млрд. В настоящее время 90% продаж приходится на США, однако через четыре года их доля может сократиться до менее чем 60%.

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