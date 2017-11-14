Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland

Азербайджан приобретет два вертолета производства итальянской компании Leonardo, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«По итогам переговоров между главой AZAL Джахангиром Аскеровым и компанией Leonardo, прошедших в рамках авиационной выставки Dubai Airshow 2017, стороны подписали соглашение на покупку (Азербайджаном – ИФ-Аз) вертолета AgustaWestland AW169 для оффшорных операций, а также AgustaWestland AW109 для выполнения аэро-, фото- и видеосъемок", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки Дж.Аскеров провел переговоры с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, по итогам которых азербайджанская компания Silk Way Helicopter Services получила лицензию на ремонт и обслуживание всей линейки вертолетов, включая военные.

Leonardo - один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.