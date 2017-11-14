Подписаться на уведомления
 

Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland

 

Азербайджан приобретет два вертолета производства итальянской компании Leonardo, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«По итогам переговоров между главой AZAL Джахангиром Аскеровым и компанией Leonardo, прошедших в рамках авиационной выставки Dubai Airshow 2017, стороны подписали соглашение на покупку (Азербайджаном – ИФ-Аз) вертолета AgustaWestland AW169 для оффшорных операций, а также AgustaWestland AW109 для выполнения аэро-, фото- и видеосъемок", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки Дж.Аскеров провел переговоры с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, по итогам которых азербайджанская компания Silk Way Helicopter Services получила лицензию на ремонт и обслуживание всей линейки вертолетов, включая военные.

Leonardo - один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

3337 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 16° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Санкции США ударят по всем проектам «Газпрома»
Ильхам Алиев: «Позиция Азербайджана по Карабаху осталась неизменной»
Число жертв землетрясения в Иране превысило 500 человек
Назначен новый гендиректор телеканала CBC
Арабская коалиция атаковала столичный аэропорт Йемена
Самоубийство в Шамкире
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Актеру Этушу вернули все похищенные миллионы
В Турции перевернулся автобус Есть жертвы
Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland
Греция вернет свои долги марихуаной
Троянский конь стал причиной смерти мужчины в Турции
США проводят крупные учения рядом с КНДР
Саргсян едет в Москву
В Азербайджане создают новый телеканал
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
В Баку возможны перебои с интернетом
Российские таможенники не пропустили в Азербайджан польские груши
Спецоперация в Москве: задержаны десятки экстремистов
Россия выкупила почти все акции ВТБ-Азербайджан
Этот Гюндуз Керимов стал помощником Мехрибан Алиевой
Узбекистан охватил бензиновый кризис
Армяне в Грузии угрожают бунтом
На аукционе в США продали известную картину Ван Гога
Медведев рассказал о встрече с Трампом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться