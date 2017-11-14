В провинции Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший больных сахарным диабетом, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП, по предварительным данным, получили ранения семь человек.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибли порядка 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.