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В Турции перевернулся автобус Есть жертвы

 

В провинции Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший больных сахарным диабетом, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП, по предварительным данным, получили ранения семь человек.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибли порядка 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

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