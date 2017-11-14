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Актеру Этушу вернули все похищенные миллионы

 

Актеру Владимиру Этушу и его супруге, признанными потерпевшими по делу о мошенничестве, полностью возместили ущерб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

«Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено 58-летнему мужчине. В рамках расследования уголовного дела он в полном объеме возместил потерпевшим ущерб — более 28 миллионов рублей», — сказала Иванова.

По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый, используя особые доверительные отношения с четой Этушей, предложил им разместить все сбережения на депозитном счете в одном из банков Швейцарии, уточнила представитель СК. Получив более 28 миллионов рублей, мужчина распорядился этими средствами по своему усмотрению.

С заявлением в полицию Этуш обратился в октябре 2017 года, в том же месяце был задержан подозреваемый, позднее ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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