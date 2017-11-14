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Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы

 

«В последнее время отношения между Азербайджаном и Советом Европы пережили искусственный кризис. Если этот кризис углубится, то, конечно же, Азербайджан будет вправе сделать свой выбор». Об этом, выступая на торжественном юбилейном мероприятии в связи с 25-летием партии Ени Азербайджан (ЙАП), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что небольшим странам  сложно проводить независимую внешнюю политику. Вместе с тем  Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан и впредь будет активно участвовать в международных организациях.

«Движение неприсоединения и ОИС представляют для нас основной приоритет. Более 15 лет мы являемся активным членом Совета Европы (СЕ). Большое число мероприятий было проведено по линии этой организации. Но в результате деятельности генсека СЕ отношения этой структуры с Азербайджаном пережили искусственный кризис, инициаторами которого являемся не мы.

Мы просто принимаем адекватные меры в связи с двуличной и несправедливой политикой против нас. Мы никогда не оставляли без ответа атаки, направленные против нас. Поэтому считаю, что наш адекватный ответ был дан своевременно. Считаю, что, в целом, такая известная международная организация, как СЕ, не должна превращаться в жертву неуспешных амбиций какой-то отдельной личности. Надеюсь, что вопросы в связи с этой организацией также будут решены. Мы хотим этого, надеемся на это.

Если этот кризис углубится, то, конечно же, Азербайджан будет вправе сделать свой выбор. Мы добровольно вступили во все организации, членами которых являемся. Также добровольно мы можем и выйти из них. Никто не может насильно заставить нас остаться в какой-либо организации»,- сказал президент Азербайджана.

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