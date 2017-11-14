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Арабская коалиция атаковала столичный аэропорт Йемена

 

Авиация арабской коалиции при бомбардировке причинила значительный ущерб аэропорту в столице Йемена Сане, контролируемой силами повстанцев. Об этом сообщает во вторник сайт ливанского издания Daily Star со ссылкой на представителей местных властей.

В результате авиаудара была выведена из строя система навигации аэропорта.

Согласно заявлению повстанцев, "из-за этого были прекращены единственные рейсы в аэропорт Саны - рейсы ООН и других международных организаций, доставляющих гуманитарную помощь".

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что повреждения также получила взлетно-посадочная полоса и что в настоящее время в аэропорту ведутся ремонтные работы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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