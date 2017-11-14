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Ильхам Алиев: «Позиция Азербайджана по Карабаху осталась неизменной»

 

«Принципиальная позиция Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта останется неизменной», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Центре Гейдара Алиева на торжественной юбилейной церемонии, посвященной 25-й годовщине создания партии Ени Азербайджан.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности нашей страны. Другого пути нет. Мы никогда не можем допустить, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Нормы международного права должны быть применены в полной мере, резолюции Совета безопасности ООН должны быть полностью выполнены, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены. Это принципиальная позиция. Эта позиция опирается на международное право и историю. Потому что Нагорный Карабах – наша исконная, историческая земля. Потому что весь мир, все страны признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением относятся к ней. А Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана», - сказал президент Ильхам Алиев.

По его словам, параллельно с этим Азербайджан также будет наращивать свою военную мощь.

«В значительной степени нам удалось добиться этого. Согласно международным рейтингам, азербайджанская армия сегодня находится в числе сильных армий в мировом масштабе. Нашей армии и впредь будет выделяться столько средств, техники, сколько это необходимо. Не будет никаких ограничений. В то же время наша военная мощь играет и будет играть свою роль в освобождении наших земель и восстановлении территориальной целостности. Апрельские бои, освобождение от оккупации части наших земель, в частности части Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов, продемонстрировали всему миру мощь нашей армии», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что Армения вновь пытается представить мировой общественности искаженную версию апрельских боев, но это очень смешные попытки.

«Просто достаточно сказать, что сегодня мы сидим в окопах, которые они в свое время выкопали на оккупированных землях, и контролируем большую территорию из этих окопов. Апрельские бои являются нашей доблестной военной победой, которая показала силу азербайджанского народа, солдата. Показала, что Азербайджанское государство и народ никогда не смирятся с оккупацией, во что бы то ни стало восстановят территориальную целостность», - сказал президент Ильхам Алиев.

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