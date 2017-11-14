Подписаться на уведомления
 

Санкции США ударят по всем проектам «Газпрома»

 

«Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал, передает «Лента.ру».

«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как "Северный поток" и "Голубой поток», — отмечается в документе.

Санкции могут отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах компании, полагают в «Газпроме». Для точной оценки рисков необходимы официальные разъяснения со стороны Министерства финансов США, подчеркнули в компании.

Международное рейтинговое агентство S&P полагает, что из-за новых антироссийских санкций США на газовом рынке Европы растет неопределенность.

Закон от 2 августа наделяет президента США правом вводить ограничительные меры в отношении любого лица, которое инвестировало, поставляло технологии или оказывало услуги России в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов.

0 просмотров


Старости
Новый удар по трамадольной мафии в Баку
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Наша погода
Сегодня 16° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9846 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Санкции США ударят по всем проектам «Газпрома»
Ильхам Алиев: «Позиция Азербайджана по Карабаху осталась неизменной»
Число жертв землетрясения в Иране превысило 500 человек
Назначен новый гендиректор телеканала CBC
Арабская коалиция атаковала столичный аэропорт Йемена
Самоубийство в Шамкире
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Актеру Этушу вернули все похищенные миллионы
В Турции перевернулся автобус Есть жертвы
Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland
Греция вернет свои долги марихуаной
Троянский конь стал причиной смерти мужчины в Турции
США проводят крупные учения рядом с КНДР
Саргсян едет в Москву
В Азербайджане создают новый телеканал
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
В Баку возможны перебои с интернетом
Российские таможенники не пропустили в Азербайджан польские груши
Спецоперация в Москве: задержаны десятки экстремистов
Россия выкупила почти все акции ВТБ-Азербайджан
Этот Гюндуз Керимов стал помощником Мехрибан Алиевой
Узбекистан охватил бензиновый кризис
Армяне в Грузии угрожают бунтом
На аукционе в США продали известную картину Ван Гога
Медведев рассказал о встрече с Трампом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться