Банда армян и азербайджанцев кинула украинского олигарха

Группа хакеров, состоящая из граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, украла $1 миллион из банка Кредит Днепр, принадлежащего украинскому олигарху Виктору Пинчуку. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет издание «Олигарх».

Согласно информации издания, об этом стало известно из сообщения FinClub, цитирующего определение Печерского районного суда Киева, опубликованное 6 ноября.

В определении суда говорится, что эта хакерская атака произошла еще полтора года назад.

«В апреле 2016 года хакерская преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе Банка Кредит Днепр создан несанкционированный платежный документ на перевод $950,8 тыс. на счет компании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайском банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI», - говорится в материалах суда.

После этого украденная сумма была обналичена.

«Члены преступной группировки, состоящей из граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, сняли эту сумму через банкоматы в Китае, чем принесли убыток банку на сумму примерно $1 млн», — отмечено в документе.

И хотя похищение денег произошло еще в апреле 2016 года, банк с опозданием обратился в полицию. Досудебное расследование по уголовному производству началось только 16 июня 2017 года.

Хакеры подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.185 (кража), ч.2 ст.361-1 (распространение вредных программ), ч.2 ст.200 (незаконные действия с платежными документами), ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу ПО) Уголовного кодекса Украины.