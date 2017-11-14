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Ильхам Алиев: «Азербайджанской оппозицией руководят из-за рубежа»

 

«Азербайджанский народ хорошо знает, что группа, называющая себя сегодня оппозицией, управляется из-за рубежа», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Центре Гейдара Алиева на торжественной юбилейной церемонии, посвященной 25-й годовщине создания партии Ени Азербайджан.

Глава государства, говоря о предстоящих задачах внутренней политики, сказал, что в Азербайджане и впредь будет обеспечена стабильность.

«Однако пытающаяся воспользоваться свободой собрания группа людей, называющих себя оппозицией, считает, что по отношению к ним создаются какие-то искусственные преграды. Хотя это совсем не так, они должны в себе искать причины их неудачных митингов. Народ давно сказал "нет" этим элементам. Им нет места в политической жизни Азербайджана. Не потому, что мы создаем им препятствия, а потому, что, как говорится, их книга давно закрыта. Их деструктивные действия, агрессивное поведение значительно увеличивают ненависть народа к ним. Особенно в нынешних условиях, в эпоху интернета, невозможно что-либо утаить. Азербайджанский народ очень хорошо знает, что группа, называющая себя сегодня оппозицией, управляется из-за рубежа. Им даются команды из-за рубежа. В результате этих команд в определенный период они приходят в движение, активизируются. А потом, видя, что на митинги приходит менее тысячи человек, как говорится, несолоно хлебавши отходят в сторону», - сказал президент Ильхам Алиев

По словам главы государства, это еще раз свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не позволит управляемым из-за рубежа элементам – пятой колонне занять какие-либо позиции в стране.

Что же касается гражданских свобод, то президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане нет никаких их ограничений.

«В Азербайджане полностью обеспечены и будут обеспечиваться свобода слова, свобода собраний, все другие свободы. Наша приверженность демократии - это не для того, чтобы понравиться какой-либо организации, мы это делаем сознательно, чтобы наша страна всесторонне развивалась. Поэтому экономические реформы должны вестись параллельно с политическими реформами», - добавил глава государства.

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