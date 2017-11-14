В Швеции мужчины-мигранты торгуют собой

В Швеции, достигшей значительных успехов по части гендерного равенства, проституцией все больше занимаются мужчины-мигранты. К такому выводу пришла Национальная федерация сексуального просвещения страны, сообщает Sputnik.

Как рассказала сексолог организации Сузанн Ларсдоттер, самый феномен проституции обнажает проблему в обществе, в котором у мужчин и женщин, независимо от их сексуальной ориентации, должны быть равные права.

Даже в шведском обществе жертвами рынка сексуальных услуг считаются в основном молодые девушки и женщины. Если же проституцией занимаются представители сильного пола, их никто не считает пострадавшей стороной: якобы они таким образом "выражают свою сексуальность" да еще и получают за это деньги.

Ларсдоттер подчеркнула, что вокруг этой темы слишком много заблуждений и стереотипов. Именно поэтому необходимо тщательнее изучать проблемы мужской проституции: изучать обстоятельства, при которых молодые гомосексуалисты, трансгендеры и особо уязвимая часть шведского общества – мигранты начинают торговать телом.

Издание отмечает, что в 2015 году в Швецию прибыли 35 тысяч беженцев, а спустя некоторое время несколько сотен (а по другим данным - и тысяч) мигрантов просто исчезли из поля зрения властей.

Как пояснила журналистам глава Национального совета Швеции по делам беженцев Санна Вестрин, множество, в частности, молодых афганцев, опасаясь депортации, "уходят в подполье", связываясь с криминальным миром и зачастую попадая в зависимость к сутенерам. По словам Вестрин, как бы тяжело этим людям здесь ни приходилось, они все равно считают, что это получше той жизни, которая ожидает их на родине.