Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о недопустимости вмешательства иностранных политиков в вопросы соблюдения прав человека в его стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 31-го саммита стран АСЕАН, завершившегося вечером во вторник, 14 ноября, в Маниле, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также участвовавший в саммите, сообщил, что в беседе с Дутерте выразил озабоченность методами, к котором прибегают филиппинские власти в борьбе с наркоторговцами, и поднял перед тем вопрос с правами человека.

«Я был избран филиппинским народом. Я буду отвечать только перед филиппинским народом. Я буду отвечать перед филиппинскими фермерами и рыбаками, терпеливо объяснять им, почему так, но я никогда, никогда не позволю иностранцу допрашивать меня. Пусть отваливают», — сказал Дутерте в ответ на просьбу прокомментировать его беседу с канадским политиком, пишет Reuters.

«Я не буду ничего объяснять - это личное официальное оскорбление», — подчеркнул Дутерте, не называя имен.

К этому филиппинский лидер добавил, что лично убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.