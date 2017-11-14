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Расим Мамедов привлекает в Азербайджан миллиарды

Автор: Отдел информации 

Сегодня руководство компании Baku Steel Company провело встречу с представителями компании China CAMC Engineering Co Ltd. во главе с вице-президентом компании Ванг Юхангом, а также с представителями компании Danieli во главе с вице-президентом Фабро Дарио, сообщили haqqin.az в пресс-службе Baku Steel Company.

На встрече обсуждались вопросы финансирования проекта строительства металлургического комплекса в городе Сумгаит, строительство которого должно начаться уже в 2018-м году. Контракт, который предполагает строительство 5 заводов, а также реабилитацию Дашкесанского горно-обогатительного комбината, был заключен еще в 2016-м году с итальянской компанией Danieli.

Напомним: в конце декабря 2016 итальянская Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A и азербайджанская Baku Steel Company подписали соглашение о реализации проекта создания в Сумгаите нового металлургического комплекса, включающего пять заводов. Объем инвестиций в этот проект тогда оценивался в 1,225 млрд евро.

Этот проект весьма важнен как по причине открытия в соответствии с ним новых рабочих мест, так и для расширения экспортного потенциала страны. В частности, в результате реализации указанного проекта будет открыто до 1 200 рабочих мест, а всего в строительстве комплекса будут задействованы 4 000 человек. Поэтому правительство полностью поддерживает реализацию этого проекта. И, как подчеркнул, выступая на презентации, глава Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A Джанпьетро Венедетти, по оценкам его компании, введение в строй комплекса позволит Азербайджану экономить ежегодно до 500 млн долларов только на импорте продукции из стали.

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