Эрдоган прилетел в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прибыл в столицу Катара Доху, передает Haber turk.
Главу турецкого государства в Международном аэропорту Дохи встретили министр обороны Катара Халид бин Мохаммад аль Адиййе, посол Турции в Катаре Фикрет Озер и другие официальные лица.
В делегацию, сопровождающую президента Турции, входят, в частности, супруга президента - Эмине Эрдоган, начальник Генерального штаба республики генерал Абдулгамид Гюлем, министры соответственно юстиции, иностранных дел, экономики, энергетики и природных ресурсов, молодежи и спорта страны, а также другие высокопоставленные турецкие чиновники.