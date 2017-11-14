Информация об ожидающемся на следующей неделе визите главы МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан вызвала серьезную озабоченность в Ереване. Ситуация в стране и без того неспокойная, достаточно вспомнить хотя бы о протестах студентов, которых лишили отсрочки от армии на время учебы. Некоторые из них (кстати сказать - отслужившие в армии) вообще начали голодовку.

Визит Сергея Лаврова может спровоцировать еще большее обострение ситуации в Армении, ведь его поездку в Ереване считают фактором давления на страну. Речь идет карабахском урегулировании, где, наконец-то, ожидаются подвижки. Активизация процесса именно сейчас, под конец года, связана с тем, что весной 2018-го будет просто непонятно, с кем договариваться в Ереване в связи с изменением формата власти. Чем это грозит – понятно всем: возможной войной.

Вряд ли случайны многочисленные «сливы» информации о пяти или семи районах, которые Армения обязуется вернуть в короткие сроки Азербайджану. При этом именно Москва в последнее время выказывает особую активность, заявляя, что готова к продолжению посреднических усилий по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорно-карабахской проблемы. Об этом, к примеру, на днях сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Минская группа ОБСЕ ведет работу над определением места и даты встречи глав МИД Армении и Азербайджана и что пройдет эта встреча еще до конца года.

По некоторым данным, проблему обсудили также и президенты Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, что вызвало еще больше смятения в умах армянской общественности.

Вдобавок к этому сегодня, 14 ноября, министра иностранных дел Армении вызвали в Москву на встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Кроме того, карабахский конфликт будет обсуждаться в Вене на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 7 - 8 декабря.

Возвращаясь же к встрече Путин - Эрдоган: В Ереване надеются на США и Европу, которые, дескать, «не позволят сепаратных договоренностей Турции и России и принуждения Армении к выполнению этих договоренностей». Об этом открыто пишет ереванское издание «Лрагир». «Грубо говоря, получится, что русские испортят отношения с армянами, вступят в еще один конфликт с западным сообществом ради того, чтобы отнять у армян какие-то земли и передать их Азербайджану».

Но что же будет, если армянскую сторону все-таки принудят к уступкам? Об этом армянским СМИ прямо сказал ветеран «арцахской» войны, кавалер Золотого креста Ваан Бадасян.

«Если речь идет о территориальных уступках, то это доморощенные заявления, потому что землю не отдадим... На деле никаких уступок не будет, а если и будут, то мы поднимем оружие», - заявил Бадасян.

В Армении привыкли «поднимать оружие». Так было и с расстрелом парламента, так было и с группой «Сасна Црер», которая захватила отделение полиции. И такие события, как правило, происходят именно тогда, когда возникают подвижки в карабахском урегулировании, связанные с давлением на Ереван. Видимо, стоит ждать очередного «восстания» в Армении…