Неизвестный убил 57-летнюю жительницу Шемахи Бадам Багирову и бросил тело в старый колодец во дворе дома жертвы. Чтобы понадежней укрыть труп, преступник забросал его камнями и землей, передает телеканал ARB TV.

Сотрудники районной полиции в результате предпринятых ими следственных мероприятий смогли обнаружить тело убитой, задержав по подозрению в совершении преступления приемного сына покойной - Рагима Багирова.

В ходе расследования было установлено, что убитая была второй женой отца преступника, а сам Багиров вместе со своей матерью проживал в том же доме.

Багиров, ранее осужденный на восемь лет заключения, лишь недавно вышел на свободу. Отметим: Бадам Багирова была всего двумя годами моложе своего приемного сына.