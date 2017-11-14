Некоторые страны, включая Россию, используют "фабрики троллей" для вмешательства в выборы в других государствах. Об этом говорится в докладе "Свобода в сети - 2017", подготовленном международной некоммерческой организацией по исследованию гражданских и политических свобод Freedom House.

По данным правозащитников, сравнительно с прошлогодним показателем число "фабрик троллей" увеличилось в 2017-м на шесть.

Организация провела исследование в 65 странах, жители которых составляют 87% от числа всех пользователей интернета, обнаружив "фабрики" на территории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Малайзии, Марокко, Мексики, Китая, Ирана и других стран.

Freedom House изучила эти и другие данные - опубликованные вследствие информационных утечек документы и научные исследования. Из них была получена "достоверная информация" о том, что власти 30 стран нанимают людей, которые манипулируют онлайн-обсуждениями.

Как отметили правозащитники, некоторые страны, включая Россию, используют "фабрики троллей" для вмешательства в выборы в других государствах. В отчете отмечается, что большинство стран создают "фабрики троллей" для внутренних целей.

Ясно, что системное давление на Азербайджан продолжается. И не случайно президент Ильхам Алиев открыто дал понять, что Азербайджан не держится за членство в международных организациях, в которые ранее страна вступила добровольно.

Так что покинуть их – не составит труда. Неужели этого-то и добивается Запад?