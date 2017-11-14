Сотрудникам клиники Лейлы Шихлинской грозит большой тюремный срок

В Баку начинается суд над сотрудниками клиники, принадлежащей народной артистке республики актрисе Лейле Шихлинской, по обвинению в присвоении денежных средств в крупных размерах.

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Уголовное дело уже направлено в суд, и в ближайшие дни пройдет подготовительное заседание суда.

Всего обвиняемых по делу – шестеро человек, среди которых, в частности, бывший главный бухгалтер клиники Шахла Аббасова, бухгалтер Сакина Эфендиева и кассир Айтен Поладова. Всем им предъявлены обвинения по статье 313 (служебный подлог) и 179 (присвоение денежных средств).

Дело в отношении этих фигурантов было возбуждено еще четыре года назад по заявлению самой Лейлы Шихлинской, обвинившей их в присвоении 700 тысяч манатов, и вначале рассматривалось Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, а затем – Управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре республики.